Menu Rechercher
Commenter 11
Eliminatoires CM - Afrique

Algérie : les mots forts de Luca Zidane

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luca Zidane à Grenade @Maxppp
Somalie Algérie

Convoqué pour la première fois avec les Fennecs, Luca Zidane (27 ans) est arrivé hier en Algérie. Le fils de la légende Zinedine Zidane a été chaleureusement accueilli à l’aéroport. Il en a profité ensuite pour livrer ses premières impressions.

La suite après cette publicité

«Je suis content d’être ici en Algérie, c’est une fierté pour ma première convocation. On espère pouvoir gagner le prochain match pour la qualification en Coupe du monde, c’est un match important. On espère que le peuple sera derrière nous», a expliqué le gardien de Grenade, qui a découvert ses nouveaux coéquipiers au centre d’entraînement de Sidi Moussa.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Algérie
Luca Zidane

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Algérie Flag Algérie
Luca Zidane Luca Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier