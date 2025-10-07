Algérie : les mots forts de Luca Zidane

Convoqué pour la première fois avec les Fennecs, Luca Zidane (27 ans) est arrivé hier en Algérie. Le fils de la légende Zinedine Zidane a été chaleureusement accueilli à l’aéroport. Il en a profité ensuite pour livrer ses premières impressions.

«Je suis content d’être ici en Algérie, c’est une fierté pour ma première convocation. On espère pouvoir gagner le prochain match pour la qualification en Coupe du monde, c’est un match important. On espère que le peuple sera derrière nous», a expliqué le gardien de Grenade, qui a découvert ses nouveaux coéquipiers au centre d’entraînement de Sidi Moussa.