Ajax Amsterdam - Benfica : les compositions officielles

Ce mardi, c’est le début de la 5e journée de la Ligue des Champions 2025/2026 avec un duel entre l’Ajax Amsterdam et Benfica, deux équipes qui courent encore après leur premier point. À domicile, les Godenzonen s’articulent dans un 4-3-3 avec Vítězslav Jaroš dans les cages derrière Youri Regeer, Josip Sutalo, Youri Baas et Owen Wijndal. Le milieu de terrain est assuré par Davy Klaassen, Kenneth Taylor et Ko Itakura. Rayane Bounida et Mika Godts officient sur les ailes avec Wout Weghorst en pointe.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Aguias s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Anatoliy Trubin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolas Otamendi et Samuel Dahl. Enzo Barrenechea et Richard Rios composent l’entrejeu. En pointe, Vangelis Pavlidis est soutenu par Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro et Georgiy Sudakov.

Les compositions

Ajax Amsterdam : Jaros - Regeer, Sutalo, Baas, Wijndal - Klaassen, Itakura, Taylor - Bounida, Weghorst, Godts

La suite après cette publicité

Benfica : Trubin - Dedic, Silva, Otamendi, Dahl - Barrenechea, Rios - Aursnes, Sudakov, Barreiro - Pavlidis