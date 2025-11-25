Menu Rechercher
33'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 5e journée
Ajax
0 - 1
33'
Benfica
Temps forts
6'
0 - 1
S. Dahl
Classement live 29 Benfica 3 36 Ajax 0
Possession 63% Ajax Benfica
Tirs 2 2 4 0 2 6
Grosses occasions créées 100% Benfica 1 Ajax 0
Compositions Ajax 4-3-3 Benfica 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo SL Benfica Heorhii Sudakov 1
Fautes subies
#1 Logo SL Benfica Richard Ríos 2
Tirs (%)
#1 Logo SL Benfica Vangelis Pavlidis 0/2 0%
Interceptions
#1 Logo SL Benfica Richard Ríos 2
Passes (%)
#1 Logo Ajax Amsterdam Youri Baas 36/38 95% #2 Logo Ajax Amsterdam Josip Šutalo 39/42 93%

Analyse avant-match

Série en cours
D
D
D
N
V
V
N
D
V
V
Rencontres précédentes
25% 1 Victoire 50% 2 Nuls 25% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Steven Berghuis Steven Berghuis Blessure à l'aine Wout Weghorst Wout Weghorst Inconnu Davy Klaassen Davy Klaassen Maladie
Dodi Lukébakio Dodi Lukébakio Blessure à la cheville Enzo Barrenechea Enzo Barrenechea Inconnu

Match Ajax - Benfica en direct commenté

5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 25 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Ajax et Benfica (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Ajax et Benfica. Ce match aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Ajax et Benfica.

Arbitres

Sven Jablonski arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Eduard Beitinger arbitre assistant
Rafael Foltyn arbitre assistant
Tobias Reichel quatrième arbitre
Sören Storks arbitre VAR
Robert Schröder arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Johan Cruijff ArenA Amsterdam
Johan Cruijff ArenA
  • Année de construction : 1996
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55885
  • Affluence moyenne : 37983
  • Affluence maximum : 55865
  • % de remplissage : 70

Match en direct

Date 25 novembre 2025 18:45
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ SPORT
Code AJX-SLB
Zone Europe
Équipe à domicile Ajax Amsterdam
Équipe à l'extérieur Benfica
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Ajax et Benfica en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match Ajax Benfica en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Ajax et Benfica ?

Ajax Amsterdam : le coach J. Heitinga a choisi une formation en 4-3-3 : V. Jaroš, O. Wijndal, Y. Baas, J. Šutalo, Y. Regeer, K. Taylor, K. Itakura, D. Klaassen, M. Godts, W. Weghorst, R. Bounida.

Benfica : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, António Silva, A. Dedić, R. Ríos, E. Barrenechea, L. Barreiro, H. Sudakov, F. Aursnes, V. Pavlidis.

Qui arbitre le match Ajax Benfica ?

Sven Jablonski est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Ajax Benfica ?

Amsterdam accueille le match au Johan Cruijff ArenA.

Quelle est la date et l'heure du match Ajax Benfica ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué le but pour Benfica ?

Un seul but a été inscrit pour Benfica par S. Dahl 6'.

