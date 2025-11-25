Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Match Ajax - Benfica en direct commenté
5e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 25 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Ajax et Benfica (Ligue des Champions UEFA, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue des Champions UEFA entre Ajax et Benfica. Ce match aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Ajax et Benfica.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Ajax et Benfica en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 novembre 2025 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match Ajax Benfica en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Ajax et Benfica ?
Ajax Amsterdam : le coach J. Heitinga a choisi une formation en 4-3-3 : V. Jaroš, O. Wijndal, Y. Baas, J. Šutalo, Y. Regeer, K. Taylor, K. Itakura, D. Klaassen, M. Godts, W. Weghorst, R. Bounida.
Benfica : de son côté, l'équipe dirigée par José Mourinho évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : A. Trubin, S. Dahl, N. Otamendi, António Silva, A. Dedić, R. Ríos, E. Barrenechea, L. Barreiro, H. Sudakov, F. Aursnes, V. Pavlidis.
- Qui arbitre le match Ajax Benfica ?
Sven Jablonski est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Ajax Benfica ?
Amsterdam accueille le match au Johan Cruijff ArenA.
- Quelle est la date et l'heure du match Ajax Benfica ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 novembre 2025, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué le but pour Benfica ?
Un seul but a été inscrit pour Benfica par S. Dahl 6'.