Liverpool : Arne Slot trouve son équipe ridicule

Décidément, Liverpool n’y arrive plus. Sur une terrible série de quatre défaites sur les cinq derniers matches, dont un triste revers contre Nottingham Forest (0-3), les Reds doivent retrouver de la confiance contre le PSV, en Ligue des Champions, ce mercredi. Bien placé en phase de ligue, Liverpool peut toujours terminer parmi les huit premiers, mais Arne Slot a tiré la sonnette d’alarme publiquement.

«Je dirais que c’est presque ridicule. Quelque chose auquel je ne m’attendais pas. Dans aucun club où j’allais travailler, et encore moins à Liverpool. C’est incroyable. Si vous trouvez une excuse, vous n’en trouverez jamais une assez forte pour justifier un tel comportement. C’est inattendu pour le club, pour moi et pour tout le monde. J’en prends la responsabilité et j’en ressens la culpabilité (…) Plus les choses se compliquent dans un club comme celui-ci, plus nous sommes unis pour réaliser les exploits que Liverpool a l’habitude de réaliser», a lâché le Néerlandais, en avertissement à son groupe.