OM : Darryl Bakola annoncé titulaire contre Newcastle !

Une surprise de taille dans la composition de l’Olympique de Marseille ? Ce soir, les Phocéens affrontent Newcastle avec l’obligation de l’emporter pour croire en leurs chances de qualification. Et selon L’Équipe, Roberto De Zerbi aurait fait un choix surprenant.

Le quotidien assure que le jeune Darryl Bakola (17 ans) pourrait être titularisé dans l’entrejeu olympien. Si cette information se confirme, ce serait la toute première titularisation de la jeune carrière du marseillais qui évoluerait aux côtés de Mason Greenwood et Igor Paixão, juste derrière Pierre-Emerick Aubameyang.