OM : Nayef Aguerd sort du silence après son agression

Agressé ce matin à l’aéroport de Marignane de Marseille, Nayef Aguerd a tenu à rassurer dans une story publiée sur Instagram: «Je tiens à rassurer tout le monde suite aux informations qui circulent depuis quelques heures. J’ai bien été agressé à l’aéroport de Marignane alors que j’attendais mon vol pour rejoindre la sélection marocaine. Heureusement, plus de peur que de mal, tout s’est vite terminé grâce à l’intervention du personnel chargé de la sécurité et des forces de l’ordre. Tout est désormais entre les mains de la police».

Dans la suite de son message, le défenseur marocain poursuit : «Je vais bien, et je suis désormais concentré sur ce qui compte le plus pour moi : jouer pour l’OM et représenter mon pays avec fierté lors du prochain rassemblement. Merci pour tous vos messages de soutien et d’inquiétude — ils me touchent sincèrement. Soyons toujours calmes et respectueux. La vie continue». Un message qui rassure tout le monde.