PSG : blessé, Senny Mayulu est forfait avec les Bleuets

Senny Mayulu devra encore patienter avant de disputer ses premières minutes avec l’équipe de France U21. En effet, le milieu offensif du Paris Saint-Germain est touché à la cuisse et donc forfait pour les prochaines rencontres des Espoirs, contre les Îles Féroé (le 10 octobre) et l’Estonie (le 13 octobre), pour le compte des qualifications à l’Euro U21 2027.

« Touché à la cuisse gauche hier lors de son match de championnat face à Lille, Senny Mayulu est contraint de déclarer forfait pour le rassemblement des Espoirs. Le sélectionneur Gérald Baticle et son staff technique se laissent le temps de la réflexion pour convoquer un nouveau joueur », a communiqué la sélection des Espoirs ce lundi. Côté PSG, c’est une nouvelle blessure en attaque après celle de Bradley Barcola, qui a déjà quitté le rassemblement de l’équipe première.