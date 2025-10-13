Statistiques
Match France U21 - Estonie U21 en direct commenté
Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - lundi 13 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France U21 et Estonie U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre France U21 et Estonie U21. Ce match aura lieu le lundi 13 octobre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France U21 et Estonie U21.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre France U21 et Estonie U21 ?
France U21 a remporté la rencontre sur le score de 6-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France U21 et Estonie U21 en France ?
Le match est à suivre en direct le 13 octobre 2025 à 18:30 sur YouTube.
- Où voir le match France U21 Estonie U21 en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France U21 et Estonie U21 ?
France U21 : le coach G. Baticle a choisi une formation en 4-3-3 : R. Risser, D. Méthalie, L. Yoro, N. Zézé, J. Canvot, D. Cissé, W. Zaïre-Emery, A. Bouaddi, W. Odobert, M. Tel, J. Bahoya.
Estonie U21 : de son côté, l'équipe dirigée par J. Sarajärvi évolue dans un système de jeu en 4-4-2 : O. Nõmm, S. Tovstik, R. Veering, A. Vaher, K. Käit, J. Žuravljov, R. Smirnov, O. Hõim, R. Siht, R. Sillamaa, T. Varjund.
- Qui arbitre le match France U21 Estonie U21 ?
Jakob Semler est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France U21 Estonie U21 ?
Grenoble accueille le match au Stade des Alpes.
- Quelle est la date et l'heure du match France U21 Estonie U21 ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 13 octobre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué des buts pour France U21 ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour France U21 : M. Tel 9', D. Cissé 12', E. Kroupi 49' 86', W. Odobert 64' 79'.
- Qui a marqué le but pour Estonie U21 ?
Un seul but a été inscrit pour Estonie U21 par T. Varjund 45+3'.