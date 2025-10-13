Menu Rechercher
Éliminatoires Euro U21

Éliminatoires Euro Espoirs 2027 : les Bleuets enchaînent avec une nouvelle large victoire contre l’Estonie

Pour son deuxième match de qualification, l’équipe de France Espoirs a enchaîné une deuxième victoire contre l’Estonie (6-1). Un succès probant et douze buts en deux matches pour les hommes de Gérald Baticle.

Par Samuel Zemour
2 min.
Gérald Baticle, sur le banc d'Angers @Maxppp
France U21 6-1 Estonie U21

Après un carton d’entrée contre les Îles Féroé (6-0), l’équipe de France Espoirs devait confirmer contre l’Estonie, à Grenoble. Dans le cadre des qualifications à l’Euro 2027, les Bleuets se présentaient avec une formation similaire alignée contre les Féroé, composée d’une attaque Bahoya-Tel-Odobert, devant Cissé, préféré à Ugochukwu, ainsi que Zézé et Canvot en défense, derrière le gardien du RC Lens, Risser. Un match abordable face à une formation estonienne, qui n’a toujours pas engrangé la moindre victoire dans cette phase qualificative.

Rapidement, les Bleuets ont dominé les débats face à une Estonie en grande difficulté technique, qui accumulait les erreurs de relance. Et cela a profité aux Français, qui ont profité d’une relance pleine axe permettant à Odobert de récupérer et transmettre au point de penalty pour Mathys Tel, qui pouvait conclure à bout portant (1-0, 9e). Avant un bijou de Djaoui Cissé, trouvé à l’entrée de la surface estonienne. Le Rennais trompait Žuravljov d’un petit pont avant une frappe sèche sur la droite du but de Nõmm (2-0, 12e).

Odobert a régalé

Les Bleuets dominaient pleinement, à l’image d’un Cissé virevoltant qui était proche du doublé (22e et 38e). Mais sur une terrible erreur de communication entre Zaire-Emery et Risser, où le gardien lensois manquait son dégagement et offrait la réduction du score à Varjund, qui marquait dans le but vide (2-1, 45e+3). De quoi mettre un petit bémol à une première période réussie, bien que les Français aient ensuite assuré après la pause, avec le break signé Eli Junior Kroupi, sur un superbe travail de Zaire-Emery (3-1, 50e).

L’Estonie a ensuite complètement lâché après ce troisième but encaissé, puisqu’un très bon travail de Methalie sur son aile gauche permettait à Odobert d’ajouter son nom aux buteurs (4-1, 64e). Avant que le joueur de Tottenham ne s’offre le doublé d’une belle reprise de volée, à l’entrée de la surface estonienne (5-1, 79e). Enfin, Eli Junior Kroupi s’offrait un doublé en reprenant une tête d’Odobert sur le poteau (6-1, 87e). Avec la manière, les Bleuets enchaînent dans cette phase qualificative, avant d’aller en Suisse lors de la prochaine trêve.

Pub. le - MAJ le
