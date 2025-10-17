Said Benrahma condamné après l’attaque d’un golden retriever par ses deux chiens

Passé un an par l’OL, Said Benrahma évolue désormais sous les couleurs de NEOM en Arabie saoudite. Avant cela, l’ailier de 30 ans jouait à West Ham où l’histoire du jour nous intéresse. D’après les médias anglais, l’international algérien (40 sélections, 4 buts) a été condamné à une amende de 12 000 £ (13 790 € environ) après que ses chiens, deux american bully de catégorie XL, ont attaqué et gravement blessé un golden retriever en 2023.

Régulièrement affichés sur les réseaux sociaux du joueur, ces chiens avaient réussi à s’échapper de leur propriété de Hornchurch, dans l’est de Londres, pour s’en prendre à un autre, blessant au passage le propriétaire de celui-ci à un bras et aux jambes. Benrahma a admis les deux chefs d’accusation, dont celui de possession de chiens dangereux. Ces derniers sont réputés pour leur musculature particulièrement massive.