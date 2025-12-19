Les 8 recrues qui font saliver Manchester United

Réputé pour sa radinerie à Manchester United, Sir Jim Ratcliffe n’a pas hésité à faire des économies partout où il le pouvait. Mais l’homme d’affaires britannique, qui a totalement disparu des radars à l’OGC Nice en temps de crise, a accepté de casser sa tirelire lors du dernier mercato d’été. Ainsi, il a offert à Ruben Amorim plusieurs renforts, dont Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lammens ou encore Benjamin Sesko. Le tout pour un montant d’environ 247,5 M€. On a connu le dirigeant anglais plus avare. Mais tous les coups tentés par les Red Devils ne payent pas encore. Sixièmes de Premier League avec 26 points au compteur (7 victoires, 5 nuls et 4 défaites), les pensionnaires d’Old Trafford ne sont pas totalement décrochés.

Ils doivent toutefois faire bien mieux, d’autant qu’ils ne jouent pas de Coupe d’Europe cette saison. Pour atteindre leurs objectifs, ils comptent rectifier le tir lors de ce mercato d’hiver 2026 durant lequel ils ont une seule et unique priorité : recruter un milieu de terrain supplémentaire. Si Ruben Amorim s’appuie sur Bruno Fernandes et Casemiro, il n’est pas franchement convaincu par Manuel Ugarte, dont le nom revient en Turquie, ou encore par Kobbie Mainoo, qui a une douzaine de clubs à ses trousses. L’ancien entraîneur du Sporting CP veut donc du sang frais dans l’entrejeu, bien conscient qu’il ne pourra pas tenir toute l’année avec ses deux titulaires. Il souhaite aussi apporter un peu de variété au jeu.

Plusieurs pistes explorées cet hiver

Enfin, le coach et son club souhaitent aussi préparer l’avenir. Casemiro arrive en fin de contrat l’été prochain et un départ vers la MLS ou la SPL n’est pas exclu. Les dirigeants mancuniens comptent donc bien répondre aux attentes et aux désirs d’Amorim. Ils ont d’ailleurs établi une liste de spécialistes du poste pour cet hiver. Ce vendredi, le Daily Mail cite le nom de Ruben Neves. Recruté par Al-Hilal pour 55 M€ en 2023, le Portugais arrive en fin de contrat l’été prochain. Pour éviter de le laisser filer gratuitement, l’écurie saoudienne est disposée à le vendre environ 23 M€. Une occasion que MU pourrait donc bien saisir. Neves (28 ans) est expérimenté et connaît bien la Premier League puisqu’il a déjà évolué à Wolverhampton. Il s’entend également très bien avec son compatriote Bruno Fernandes.

Mais ce n’est pas le seul joueur qui est apprécié par les Anglais. En effet, le Daily Mail indique que les profils d’Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Conor Gallagher (Atlético), Carlos Baleba (Brighton), Tyler Adams (Bournemouth) et João Gomes (Wolverhampton) plaisent en interne. Outre le milieu de terrain, où 7 joueurs sont suivis, les Mancuniens réfléchissent à renforcer le secteur offensif. A ce poste, le Telegraph assure que le polyvalent ailier de Bournemouth, Antoine Semenyo, est la priorité du club. Ce n’est pas la première fois qu’il est associé à MU. Mais le joueur est aussi courtisé par Manchester City, Tottenham Hotspur et Liverpool. Un prix d’environ 75 M€ est évoqué. Sir Jim Ratcliffe va encore devoir passer à la caisse.