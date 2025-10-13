Menu Rechercher
Éliminatoires Euro U21

EdF Espoirs : le magnifique enchaînement de Djaoui Cissé contre l’Estonie

Par Samuel Zemour
1 min.
L'équipe de France Espoirs @Maxppp
France U21 6-1 Estonie U21

Après un carton d’entrée contre les Îles Féroé (6-0), l’équipe de France Espoirs reçoit l’Estonie à Grenoble (18h30), un match à suivre en direct commenté, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2027. Bien entrés dans ce match, les Bleuets ont rapidement ouvert le score grâce à une belle finition de Mathys Tel, en profitant d’une erreur de relance du gardien.

ZackNaniProd
11' SHHJKSHJSJQSBSBQU GOLAZOOOOO 2-0 !!! C'est quoi ce but de taré, Djaoui Cissé est fou
Mais quelques minutes plus tard, Djaoui Cissé (21 ans) a inscrit un véritable bijou. Après une nouvelle erreur défensive estonienne et une récupération française haute, Djaoui Cissé était servi à l’entrée de la surface et pouvait éliminer son adversaire, d’un petit pont, avant de décocher une frappe depuis l’extérieur de la surface vers le côté opposé. Les Bleuets font déjà le break en quelques minutes.

