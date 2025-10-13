EdF Espoirs : le magnifique enchaînement de Djaoui Cissé contre l’Estonie

Après un carton d’entrée contre les Îles Féroé (6-0), l’équipe de France Espoirs reçoit l’Estonie à Grenoble (18h30), un match à suivre en direct commenté, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2027. Bien entrés dans ce match, les Bleuets ont rapidement ouvert le score grâce à une belle finition de Mathys Tel, en profitant d’une erreur de relance du gardien.

Mais quelques minutes plus tard, Djaoui Cissé (21 ans) a inscrit un véritable bijou. Après une nouvelle erreur défensive estonienne et une récupération française haute, Djaoui Cissé était servi à l’entrée de la surface et pouvait éliminer son adversaire, d’un petit pont, avant de décocher une frappe depuis l’extérieur de la surface vers le côté opposé. Les Bleuets font déjà le break en quelques minutes.