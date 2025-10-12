La sortie puissante de Kylian Mbappé sur le PSG et Luis Enrique !

Sur un petit nuage depuis le début de la saison, Kylian Mbappé impressionne tout son monde, que ce soit sous les couleurs du Real Madrid ou en équipe de France. Touché à la cheville contre l’Azerbaïdjan, l’ancien joueur de l’AS Monaco a cependant dû renoncer au déplacement en Islande. En attendant de connaître le résultat des Bleus, ce lundi soir, le numéro 10 madrilène s’est longuement confié dans un entretien télévisé accordé à Movistar. De Lamine Yamal à Cristiano Ronaldo en passant par son intégration du côté de Madrid, le Français de 26 ans n’a éludé aucun sujet, pas même celui concernant le PSG.

La suite après cette publicité

Toujours en guerre juridique avec le club de la capitale, Mbappé ne semble pourtant pas amer vis à vis de son ancienne formation. «C’était un plaisir de jouer à Paris, dans ma ville, avec des joueurs de haut niveau. C’était incroyable. Je suis arrivé à un moment de changements pour le projet, parce qu’il sortait d’une défaite historique contre Barcelone. Et avec de nombreux joueurs comme Neymar, Dani Alves… des personnes de haut niveau. Une nouvelle ère pour Paris. J’ai passé sept années incroyables», raconte tout d’abord le Bondynois dans des propos retranscrits par le quotidien AS.

La suite après cette publicité

Mbappé encense le PSG et Luis Enrique

Relancé sur sa contribution sous le maillot du PSG, l’international tricolore (93 sélections, 53 buts) a par ailleurs refusé de se mettre en avant, notamment face à ce statut de meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu. «Ce sont des détails. Importants ou non, ce sont des détails. Une gloire personnelle : meilleur buteur de l’histoire. Mais je pense plus aux émotions que j’ai ressenties, que j’ai données aux gens. C’est ce qui est vraiment important. Les records le sont, parce qu’ils leur permettent de se souvenir de vous en tant que buteur. Mais les émotions, les titres remportés en équipe, les moments historiques comme jouer une finale de Ligue des champions, avoir l’opportunité de jouer avec des joueurs qui ont écrit l’histoire du football et dont on apprend beaucoup».

Pour conclure, KM10 a également tenu à avoir quelques mots au sujet de Luis Enrique, son ancien coach. Là-encore, le droitier d’1m78 s’est distingué avec des propos pour le moins flatteur. «Je l’ai vu il y a deux jours, parce qu’il est allé au match Lille-PSG et je l’ai vu sur le parking. Une très bonne personne et un excellent entraîneur. J’ai eu une très bonne relation avec lui et je lui souhaite le meilleur dans la vie. En tant qu’entraîneur, j’ai passé un très bon moment avec lui à Paris». Un discours qui devrait logiquement plaire à l’intéressé - tout comme au club de la capitale - mais qui tranche paradoxalement avec la bataille juridique actuellement en cours entre les différentes parties…