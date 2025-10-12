CdM U20 : le Maroc élimine les Etats-Unis et file en demi-finale

Le Maroc U20 s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde U20 2025 après une victoire convaincante (3-1) face aux États-Unis U20, au stade El Teniente de Rancagua. Dans une première période animée, les Lions de l’Atlas ont ouvert le score grâce à Zahouani, dont le but a été validé par la VAR (31e). Les Américains ont réagi juste avant la pause. Après une main signalée dans la surface et confirmée par la VAR (45+2e), Campbell a transformé le penalty pour ramener les siens à égalité (45+6e).

Au retour des vestiaires, le Maroc a progressivement pris le dessus physiquement et mentalement. La pression marocaine a été récompensée par un but contre son camp du défenseur Wynder (66e), avant que Zabiri ne voie son propre but confirmé par la VAR quelques minutes plus tard (69e). En fin de rencontre, Yassine a scellé la qualification en inscrivant le troisième but sur une passe de Boumassaoudi (87e). Malgré une dernière vérification de la VAR concernant un carton pour Wynder (90+1e), le score n’a plus évolué. Le Maroc s’impose logiquement et poursuit son parcours impressionnant vers le dernier carré où ils affronteront la Norvège ou la France.