Real Madrid : la phrase piquante de Kylian Mbappé sur le PSG…

Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp

Dans un entretien télévisé accordé à Movistar, Kylian Mbappé est revenu sur sa longue expérience passée dans la capitale française. Fier de ses sept années passées sous le maillot du PSG et reconnaissant envers son ancien coach, Luis Enrique, le Bondynois s’est toutefois fait remarquer lorsqu’il a été interrogé sur la différence entre le climat parisien et celui de Madrid…

«La seule différence est qu’il s’agit du meilleur club du monde (le Real Madrid, ndlr). Vous avez vu tous les joueurs qui sont passés par là et les titres qu’ils ont donnés. Et c’est vous qui vous mettez la pression pour obtenir des choses. Je suis habitué à la pression des gens. Mais c’est vous qui vous dites : je suis dans le meilleur club du monde, il faut que je gagne, que je réussisse, que je sois un exemple pour mes coéquipiers, pour le peuple… C’est une pression que vous vous mettez et qui est positive, car elle vous aide à élever le niveau. Pour aider l’équipe», a ainsi avoué le Français de 26 ans.

