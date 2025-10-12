Coupe du Monde U20 : l’attaquant de l’AS Monaco, Lucas Michal, écrase tout avec la France

Appelé en équipe de France pour la Coupe du Monde U20, le défenseur Bradel Kiwa a eu la mauvaise surprise d’être rappelé par son club l’AS Monaco suite à une cascade de blessures. Si le joueur de 19 ans a loupé cette compétition où il aurait pu avoir un rôle important, son coéquipier Lucas Michal connaît un tout autre destin. Déjà finaliste malheureux de l’Euro U19 2024 contre l’Espagne (2-0) avec cette génération, le natif de Bourg-la-Reine a pris en épaisseur lors de cette compétition.

Alors qu’il était en concurrence avec Eli Junior Kroupi, Saïmon Bouabré, Jean-Matteo Bahoya, Senny Mayulu, Tidiam Gomis ou encore Dehmaine Tabibou et avait perdu sa place durant la compétition, il est cette fois incontournable en équipe de France que ce soit en avant-centre ou ailier gauche. Buteur contre l’Afrique du Sud (2-1) et auteur d’un doublé contre la Nouvelle-Calédonie (6-0), il a inscrit un pion précieux en prolongations face au Japon en huitième de finale.

Héros avec la France U20, hors des plans d’Adi Hütter

Un but qui permet à la France de rester en course au moment d’affronter la Norvège dans la nuit de dimanche à lundi pour les quarts de finale. Lucas Michal lui est le troisième meilleur buteur de la Coupe du monde U20 à égalité avec Alejo Sarco (Argentine) et derrière Benja Cremaschi (États-Unis) et Neiser Villarreal (Colombie) qui comptent 5 pions. Habitué des sélections jeunes avec la France (34 capes), Lucas Michal atteint enfin toute la mesure de son talent lors de cette Coupe du monde U20

« J’ai ressenti de grandes émotions, un penalty obtenu à la dernière minute, il ne fallait pas trembler et on l’a fait. Franchement, on est content, on a la qualification. C’est une compétition incroyable, tout le monde rêve de jouer une Coupe du monde. On a envie de faire le maximum, d’aller au bout. On va tout donner », lâchait-il après la victoire contre le Japon. Utilisé à seulement 13 reprises (0 but) par Monaco l’an dernier, il paye la forte concurrence.

Que ce soit de Mika Biereth, Folarin Balogun ou encore George Ilenikhena en pointe et de Takumi Minamino, Aleksandr Golovin, Maghnés Akliouche et Ansu Fati dans les couloirs. Pas utilisé cette saison par Adi Hütter, il reviendra en club avec de sacrés arguments. À lui d’en rajouter des nouveaux en cette fin de Coupe du monde U20 pour convaincre le nouveau coach Sébastien Pocognoli.