Monaco : la mise au point claire de Pocognoli sur le capitanat de Zakaria

Présenté officiellement mardi après-midi à la presse, Sébastien Pocognoli a profité de sa première conférence pour évoquer plusieurs sujets clés de sa prise de fonction, dont le leadership au sein du vestiaire monégasque. Le technicien belge, âgé de 38 ans, a notamment salué la qualité humaine et l’état d’esprit de ses nouveaux joueurs, soulignant l’importance du rôle des cadres pour accompagner sa méthode et sa vision. « Il y a beaucoup de bons joueurs, il y a aussi de bons leaders. Je les ai rencontrés hier et aujourd’hui. Ce sont les mêmes leaders qu’il y a une semaine. Ils deviendront des autres leaders à mes côtés, j’espère », a-t-il d’abord expliqué, insistant sur la continuité et la responsabilité collective dans la construction de son projet.

Interrogé plus précisément sur la place de Denis Zakaria, le capitaine de l’ASM, Pocognoli s’est montré élogieux et confiant. « Denis est un très bon capitaine, puisque j’ai apprécié ces remerciements publics de son ancien coach, et ça je trouve fantastique, parce que ça prouve que c’est un joueur avec un bon engagement, comme on dit, et j’ai pas de problème avec ça parce que mes capitaines à l’Union ont fait pareil et je sais que demain ils feront pareil avec le prochain coach et j’espère que ce sera pareil avec moi et que leur intégrité sera la même et j’attends d’eux qu’ils poussent les autres et je vais les aider en tout cas. » Une mise au point claire.