Monaco : Sébastien Pocognoli a un plan pour Paul Pogba

Une nouvelle ère vient de commencer à l’AS Monaco. Après l’éviction d’Adi Hütter, Sébastien Pocognoli a été présenté ce mardi après-midi à la presse par le club monégasque. L’occasion pour l’entraîneur belge d’évoquer plusieurs sujets dont le futur retour de Paul Pogba, qui pourrait faire ses débuts avec Monaco après la trêve. « Je l’ai vu tout à l’heure avec les capitaines. Je ne l’ai pas encore vu de manière individuelle mais ça va arriver. J’apprends à connaître tous les joueurs. Je les connais de l’extérieur mais je dois les connaître de l’intérieur. Il y a une chose que je fais avec tous mes joueurs, que ce soit un jeune joueur ou un joueur en fin de carrière, c’est que j’essaie toujours d’avoir un plan pour la saison. Ça sera pareil pour Paul, comme ce sera pareil pour un jeune joueur. Ce plan, ce sera à moi de voir dans quelle mesure il est réalisable », a indiqué Pocognoli en conférence de presse.

Présent aussi, Thiago Scuro a ajouté : «Nous espérions que Paul soit disponible pour le prochain match, mais ce n’est plus le cas. Paul a eu un petit problème la semaine dernière qui va nous coûter au moins deux semaines pour le préparer. C’est le premier épisode négatif que nous avons depuis que nous avons débuté ce processus avec lui. Par rapport à son manque d’activité depuis longtemps, ça peut arriver. Ce n’est pas la fin du monde. C’est juste un report de deux semaines dans sa préparation. Nous espérons qu’il sera bientôt disponible». Le retour de la Pioche, ce n’est pas pour tout de suite.