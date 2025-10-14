Monaco : Pocognoli a failli signer il y a plusieurs années

Lors de sa présentation officielle ce mardi, Sébastien Pocognoli a révélé une anecdote savoureuse en lien avec l’AS Monaco, preuve que son arrivée sur le Rocher n’est pas totalement le fruit du hasard. Le nouveau coach monégasque a en effet confié qu’il avait déjà été tout proche de rejoindre le club princier il y a plusieurs années, alors qu’il évoluait encore à Genk, en Belgique au poste d’arrière gauche. « Il y a longtemps, j’avais été associé à certains clubs français dont Monaco lors de ma belle période de carrière. Pour la petite histoire, ils étaient venus me voir pour décider oui ou non, et j’avais pris un carton rouge, donc le deal ne s’était pas fait. J’étais à Genk. J’ai une deuxième chance, donc c’était bien », a raconté le technicien belge, non sans sourire.

La suite après cette publicité

Une histoire qui ajoute une touche de destin à sa nomination sur le banc de l’AS Monaco. Pocognoli, aujourd’hui âgé de 38 ans, a également admis avoir eu d’autres contacts avec des clubs français lors de sa carrière de joueur, sans s’attarder sur le sujet. « J’avais eu des contacts avec d’autres clubs aussi mais ce n’est pas intéressant d’en parler », a-t-il précisé, préférant concentrer son discours sur ce nouveau défi en Principauté