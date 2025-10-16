Maroc U20 : Gessime Yassine chambre Lisandru Olmeta

Hier soir, tard dans la nuit, l’équipe du Maroc U20 a mis fin aux espoirs français de remporter la Coupe du Monde au Chili. Battus aux tirs au but, les Bleuets ont ensuite été chambrés. Enfin, surtout Lisandru Olmeta, le fils de l’ancien gardien emblématique de l’OM. Avant le match, le portier des U20 tricolores s’était montré très confiant.

« J’ai dit à mes parents qu’ils peuvent prendre une place pour la finale. » À l’issue du match, Olmeta a donc logiquement pris un retour de bâton. Et c’est le très courtisé Gessime Yassine qui s’en est chargé. « On l’a pris en étant humble. On n’a pas voulu dire « on va faire ci, on va faire ça ». Moi, ma mère elle est venue, elle ne va pas repartir, dimanche hein », a-t-il déclaré au micro de la télévision marocaine. C’est de bonne guerre !