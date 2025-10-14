Monaco : la réponse cash de Pocognoli aux critiques des supporters belges

Face aux médias ce mardi, Sébastien Pocognoli n’a pas éludé les questions sur son départ de l’Union Saint-Gilloise, survenu en pleine saison, quelques mois seulement après avoir mené le club bruxellois au titre de champion de Belgique. Interrogé sur les critiques émises par une partie des supporters de l’USG, le nouveau coach de l’AS Monaco a tenu à répondre avec sincérité et recul. « Je comprends tout. Je suis très ouvert à tout ça et la base, c’est que oui, il y a de la déception parce qu’il y avait un très beau mariage entre moi et l’Union, et pas seulement sur cette dernière année, mais sur trois épisodes en tant que joueur et entraîneur des jeunes aussi », a-t-il expliqué, reconnaissant le lien fort qui l’unissait à son ancien club.

S’il dit comprendre la réaction des fans, Pocognoli assume pleinement sa décision et revendique un choix mûrement réfléchi. « J’ai donné le maximum jusqu’à mon départ et je pense qu’aussi prendre soin de où on était, c’est aussi parfois pouvoir partir au bon moment et je trouvais que c’était le bon moment pour partir et c’était un choix réfléchi, pas sur un coup de tête, voilà je pense que c’était logique. » Une manière posée de refermer ce chapitre belge, avant de se tourner vers son nouveau défi sur le Rocher, où il entend désormais imposer sa patte et poursuivre sa progression sur la scène européenne.