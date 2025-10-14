CdM 2026 : le déroulement des barrages dans la zone Afrique

Les éliminatoires dans la zone Afrique de la Coupe du Monde 2026 ont livré leur verdict, ce mardi soir. Le Gabon, la République Démocratique du Congo, le Cameroun et le Nigéria sont les quatre meilleurs deuxièmes parmi les neuf groupes de ces qualifications. Ces sélections disputeront un barrage à élimination directe du 13 au 16 novembre prochain, au Maroc. Les confrontations seront déterminées via le classement Fifa d’octobre, qui sera dévoilé le 23 octobre. L’équipe la mieux classée des quatre sélections rencontrera la moins bien classée pour une première demi-finale, le deuxième et le troisième se défieront dans l’autre rencontre.

La suite après cette publicité

À l’issue des deux demi-finales et de la finale, le vainqueur de ce mini-tournoi ne sera pas encore qualifié pour le Mondial. Il devra d’abord remporter un barrage, intercontinental cette fois-ci, disputé en mars par six équipes : deux d’Amérique centrale et du Nord, une d’Afrique, une d’Asie, une d’Océanie et une d’Amérique du Sud.