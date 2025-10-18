OM - Le Havre : les compositions probables

La Ligue 1 a repris ses droits hier soir à l’occasion de la rencontre entre le PSG et Strasbourg (3-3). Un duel entre le 1er et le nouveau dauphin qui intéressait en premier lieu l’OM, désormais 3e, un petit point derrière le Racing, et capable d’être leader en cas de victoire. C’est au tour des Phocéens d’effectuer leur rentrée en championnat, face au Havre au Vélodrome (21h05), après cette coupure internationale d’une dizaine de jours. Cette trêve qui «agace» Roberto De Zerbi a un peu cassé la dynamique marseillaise, restée sur un excellent mois de septembre avec pas moins de 5 succès en 6 matchs toutes compétitions confondues. Le coach italien a prévenu en conférence de presse, «il faut retrouver la bonne fréquence» avant ce marathon de 7 matchs en 21 jours.

D’autant qu’il va falloir manier les états de forme de chacun avec intelligence entre les blessés et les internationaux revenus tardivement. Même dans le but, De Lange pourrait avoir sa chance pour laisser Rulli récupérer en vue de la Ligue des Champions et du Sporting CP mercredi (21h). En défense, il y a des absents avec les blessures de Medina et de Kondogbia. Pavard devrait occuper le flanc droit et Emerson le gauche pour laisser une charnière centrale composée de Balerdi et d’Arguerd, déjà leader technique et vocal. À la différence de Murillo, l’Argentin ne serait pas ménagé malgré son retour de sélection, laissant Egan-Riley sur le banc.

Un turn-over attendu à l’OM

Au milieu aussi, on risque d’avoir un turn-over. Cette fois, c’est la doublette Hojbjerg-O’Riley qui pourrait démarrer dans ce 4-2-3-1, permettant à Angel Gomes d’évoluer un cran plus haut sur le terrain. L’Anglais, resté à la Commanderie durant la trêve, est disponible et a une belle carte à jouer. Il sera sans doute accompagné de l’inévitable Greenwood sur le côté droit et d’un Paixão à la forme retrouvée il y a deux semaines. Hamed Traoré, toujours indisponible et Gouiri à nouveau touché à l’épaule avec l’Algérie ne seront pas de la partie, laissant les responsabilités de l’attaque à Aubameyang, auteur d’un triplé et d’un carton rouge avec le Gabon.

Au Havre, Didier Digard déplore également quelques absents avec Khadra victime de son genou, et Delaine, touché musculairement. Après une défaite et trois nuls, le club doyen a besoin de points, lui qui occupe la 14e place, 1 unité au-dessus de la ligne de flottaison. Dans le 4-2-3-1 organisé par l’ancien coach de Nice, Diaw aura sa place dans le but, protégé par une défense où le capitaine Sanganté tiendra sa place en charnière avec Lloris. Nego à droite et Zouaoui à gauche démarreraient en latéraux. Au milieu, Touré ferait son retour pour former le double pivot avec Ndiaye. Namli et Soumaré débuteraient sur les ailes pour laisser Kechta dans l’axe, en soutien de Samatta.