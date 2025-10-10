Quadruplé, carton rouge… Le match dingue de Pierre-Emerick Aubameyang contre la Gambie

Il n’y a pas d’âge pour être un héros. Pour Pierre-Emerick Aubameyang, l’âge n’a, de toute manière, aucune emprise sur ses qualités d’attaquant. Dans le circuit depuis plus de 15 ans, le buteur gabonais est encore un très bon attaquant à 36 ans. De retour à Marseille cet été après une année en Arabie saoudite, "Aubam" a immédiatement répondu aux attentes placées en lui à l’OM. En concurrence saine avec Amine Gouiri et même Robinio Vaz, le natif de Laval est quand même très utilisé par Roberto De Zerbi. Apparu à sept reprises cette saison sous la tunique phocéenne, l’ancien de l’ASSE et du FC Barcelone compte quatre buts et trois passes décisives.

Un rendement impressionnant dans un tel club et pour un joueur de cet âge. Avec le Gabon, l’histoire est plus complexe. Convoité par la France, il rejoint néanmoins le Gabon en 2009. Un choix qui s’avère payant tant le jeune attaquant devient un cadre pour les Panthères en quelques années. Rapidement promu capitaine, PEA n’a jamais permis le Gabon à réaliser une grande performance en Coupe d’Afrique des Nations et n’a jamais permis aux siens de se qualifier en Coupe du monde.

Un quadruplé historique face à la Gambie

Sortant deux fois de sa retraite internationale avec les Gabonais, le transfuge du Borussia Dortmund pourrait bien y parvenir aux crépuscules de sa carrière. Épaulé notamment par Denis Bouanga sur le front de l’attaque, Aubameyang a contribué à la belle campagne d’éliminatoires à la prochaine Coupe du monde de son pays. Auteur de trois buts en quatre matches de qualifs, le buteur de 36 ans était titulaire avec le Gabon face à la Gambie ce vendredi. Et dans l’un des matches les plus importants de l’histoire de la sélection, le joueur formé à l’AC Milan a réalisé l’un des meilleurs matches de sa carrière. Auteur d’un doublé en première période, Aubemayeng s’est mué en sauveur en évitant une grande désillusion à son équipe en seconde période en inscrivant deux autres buts pour sceller le succès des siens (4-3).

Avec ce quadruplé fou, il est ainsi devenu le 6e joueur à réaliser une telle prestation dans l’histoire des qualifications à la Coupe du monde en Afrique. Une victoire qui permet aux Panthères à un petit point de moins que la Côte d’Ivoire, malgré une différence de buts plus que défavorable (+22 pour les Ivoiriens, +11 pour le Gabon). Seule ombre au tableau : son expulsion à la 85e minute de jeu pour deux cartons jaunes évitables. Après avoir arraché le poteau de corner sur son quatrième but (79e), PEA a poussé le gardien quelques minutes plus tard (85e). Peu importe, avec ce quadruplé héroïque, PEA est encore rentré dans l’histoire de ce pays et a assuré, à minima, sa nation d’être présente parmi les meilleurs deuxièmes des qualifications à la Coupe du monde en Afrique.