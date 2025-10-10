Qualifs Mondial 2026 : le Bénin se rapproche d’une qualification historique, le Nigéria garde une ultime chance
Le mystère reste entier dans le groupe C des qualifications au Mondial 2026 de la zone Afrique. À une journée de la fin, trois nations se tiennent en trois points : le Bénin (17 points), virtuellement qualifié, l’Afrique du Sud (15 points), deuxième et barragiste, et le Nigéria (14 points), troisième. Ce vendredi soir, ce sont les Béninois qui ont donc réalisé une excellente opération en battant le Rwanda 1-0 grâce au Lorientais Aiyegun Tosin. Grâce à ce résultat, les coéquipiers de Steve Mounié se rapprochent d’une qualification historique pour un Mondial.
Un peu plus habitué aux Coupes du Monde, le Nigéria garde aussi une ultime chance de qualification après son succès obtenu aux dépens du Lesotho (1-2). Troost-Ekong, sur penalty, et Akor Adams, après un festival dans la défense, ont marqué pour les Super Eagles. Ils joueront leur avenir lors de l’ultime journée, mardi, face au leader béninois. Dans les autres rencontres, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud n’ont pas été en mesure de se départager (0-0), tandis que la Tunisie, déjà qualifiée, a collé un 6-0 à Sao Tomé-et-Principe. Ismaël Gharbi a notamment marqué pour les Aigles de Carthage. Elias Saad s’est, lui, offert un doublé.
