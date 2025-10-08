Algérie : Luca Zidane est déjà conquis

Arrivé en Algérie lundi, Luca Zidane (27 ans) a vécu ses premiers pas avec les Fennecs. Ce mercredi, il a pu livrer ses impressions après 48 heures avec la sélection nationale à l’occasion d’un point presse organisé par la FAF. «Je suis très content d’être ici. C’est une fierté pour moi et une reconnaissance. Je suis fier d’être ici et de pouvoir défendre l’Algérie.»

Le fils de Zizou a aussi apprécié le soutien des supporters des Verts. «C’est une fierté d’avoir le peuple algérie derrière nous. On est très heureux qu’ils soient derrière nous, c’est incroyable. Donc on va profiter du match et essayer de ramener la qualification.» Enfin, un journaliste présent sur place lui a demandé si Zinedine Zidane assistera demain au match des Fennecs face à la Somalie. «Non, il ne sera pas là», a avoué Luca Zidane avec le sourire.