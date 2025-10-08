Arsenal : le fils de Mikel Arteta proche de rejoindre le groupe pro
La liste des duos père-fils en Premier League s’agrandit avec l’apparition de Gabriel Arteta Bernal, 16 ans, fils de Mikel Arteta, dans l’équipe des moins de 17 ans d’Arsenal. Le jeune joueur, qui a participé à un match nul 3-3 contre Watford en Premier League Cup, a grandi à Londres après que son père ait rejoint Arsenal en 2011. Ayant évolué au sein de l’académie des Gunners pendant plusieurs années, il joue désormais sur l’aile droite et ambitionne de suivre les traces de Bukayo Saka, tout en restant à l’écart du rôle bien plus défensif de son père.
At just 16, the right winger is already walking the same path as his father ❤️
Gabriel rejoint ainsi d’autres enfants de légendes du championnat anglais qui s’illustrent dans des clubs de Premier League. Lorenz Ferdinand, fils de Rio Ferdinand, a récemment signé son premier contrat professionnel à Brighton, tandis que Kai Rooney, fils de Wayne Rooney, et Jaden et Reigan Heskey, fils d’Emile Heskey, progressent également dans les équipes de jeunes de Manchester United et Manchester City.
