Le fils de Wayne Rooney surclassé avec Manchester United

Kai Rooney, fils de la légende des Red Devils, Wayne Rooney, continue de faire parler de lui. À seulement 15 ans, l’attaquant a été convoqué à la dernière minute pour participer à la tournée de pré-saison des moins de 19 ans de Manchester United, au prestigieux tournoi Mladen Ramljak en Croatie. Une promotion express pour le jeune joueur, qui saute pas moins de trois catégories d’âge après avoir brillé avec les U16 lors de la Super Coupe des jeunes d’Irlande du Nord, où il a marqué et délivré une passe décisive.

Déjà très suivi depuis sa signature à United en 2020, Kai Rooney évolue comme ailier ou numéro 9, à l’image de son père. Sur place, il affrontera des adversaires bien plus âgés, issus des meilleures académies d’Europe comme la Juventus, le Rapid Bucarest ou encore le Dinamo Zagreb. Fier de cette opportunité, le jeune prodige a partagé sur Instagram une photo de son logement avec vue sur la ville et piscine, annonçant : « bientôt un tournoi des 19 ans ». Le rêve de marcher dans les pas de son père à Old Trafford ne fait que commencer.