Ligue 2 : Dunkerque colle 6 buts à Amiens, Montpellier s’impose à Laval

Par Jordan Pardon
1 min.
Enzo Bardeli @Maxppp
Dunkerque 6-2 Amiens

Dunkerque lance peut-être enfin sa saison. 4e de Ligue 2 lors de l’exercice précédent, le club nordiste vient d’enregistrer sa deuxième victoire en huit journées de championnat. Un succès large obtenu face à Amiens (6-2), peut-être fondateur de quelque chose. Marco Essimi s’est offert un triplé en première période : une frappe croisée pour ouvrir le score (3e), un but de renard sur un service de l’ex-Parisien Alec Georgen (34e), et un troisième but après un très bon travail de Geoffrey Kondo (44e).

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 19 8 +10 6 1 1 17 7
2 Logo ASSE ASSE 17 7 +8 5 2 0 15 7
3 Logo Pau Pau 17 8 +6 5 2 1 13 7
4 Logo Reims Reims 14 8 +3 4 2 2 12 9
5 Logo Red Star Red Star 13 7 +5 4 1 2 12 7
6 Logo Montpellier Montpellier 11 8 0 3 2 3 8 8
7 Logo Nancy Nancy 11 8 -1 3 2 3 8 9
8 Logo Rodez Rodez 11 8 -3 3 2 3 7 10
9 Logo Clermont Clermont 10 8 -2 2 4 2 8 10
10 Logo Guingamp Guingamp 10 7 -4 3 1 3 11 15
11 Logo Dunkerque Dunkerque 9 8 +2 2 3 3 16 14
12 Logo Amiens Amiens 9 8 -1 2 3 3 11 12
13 Logo Le Mans Le Mans 9 8 -1 2 3 3 9 10
14 Logo Annecy Annecy 8 8 -3 2 2 4 9 12
15 Logo Laval Laval 7 8 -4 1 4 3 7 11
16 Logo Grenoble Grenoble 6 8 -4 1 3 4 6 10
17 Logo Boulogne Boulogne 6 7 -4 2 0 5 5 9
18 Logo Bastia Bastia 3 8 -7 0 3 5 4 11
Thomas Robinet a ouvert son compteur but avec son nouveau club (44e), puis Sasso s’est invité à la fête en marquant de la tête (46e). C’est Kondo qui a fini le travail sur corner en fin de match (79e). Ikia Dimi et Chibozo ont marqué pour les visiteurs. Au classement, Dunkerque passe 11e, Amiens est 13e. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Montpellier est allé décrocher un succès précieux à Laval (0-1). L’unique but de la rencontre est à mettre à l’actif d’Alexandre Mendy, auteur de sa deuxième réalisation de la saison. Les Héraultais sont 6es, les Mayennais sont 15es.

