Liga : Getafe et Levante dos à dos

Par Josué Cassé
1 min.
José Bordalás Jiménez @Maxppp
Getafe 1-1 Levante

Dans le cadre de la 7e journée de Liga, Getafe accueillait Levante à l’Estadio Coliseum. Organisés en 5-3-2, les hommes de José Bordalas espéraient retrouver le chemin de la victoire après un nul et une défaite lors des deux dernières journées. Malheuresement pour eux, Ivan Romero ouvrait le score à la demi-heure de jeu (26e).

Au retour des vestiaires, Getafe parvenait, malgré tout, à égaliser grâce à son capitaine Juan Iglesias (57e). Dans la dernière demi-heure, le tableau d’affichage n’évoluait plus et les deux formations se quittaient dos à dos (1-1). Au classement, Levante est 16e. Getafe pointe au 5e rang.

Pub. le - MAJ le
