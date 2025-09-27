Menu Rechercher
Brentford : la demi-volée sublime d’Igor Thiago face à Manchester United

Par Josué Cassé
1 min.
Rúben Amorim
Dans le cadre de la 6e journée de Premier League, Brentford accueille actuellement Manchester United et les locaux ont parfaitement débuté cette rencontre. Lancé en profondeur, Igor Thiago, parti à la limite du hors-jeu dans le dos d’un Maguire fautif, s’emmenait le ballon de la tête et enchaînait avec une sublime demi-volée du gauche à l’entrée de la surface.

QUELLE FINITION MONSTRUEUSE D'IGOR THIAGO POUR SURPRENDRE MANCHESTER UNITED 🤯

Brentford est en tête après 8 minutes, la suite du match est à vivre en direct sur CANAL+ 🖥️

#BREMUN | #PremierLeague
Le Brésilien s’offrait même un doublé dans la foulée avant que Benjamin Sesko ne réduise l’écart. Opportuniste, le transfuge du RB Leipzig marquait dans le même temps son premier but sous les couleurs des Red Devils.

