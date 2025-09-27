Menu Rechercher
Premier League

Manchester United : la statistique effrayante de Ruben Amorim

Brentford 3-1 Man United

Défait par Brentford ce samedi (1-3), Manchester United poursuit son début de saison cauchemardesque. Un revers qui pourrait d’ailleurs définitivement sceller le futur de Ruben Amorim, en échec total depuis sa prise de fonction du côté d’Old Trafford.

A noter d’ailleurs que le bilan du coach portugais (17 défaites en 33 matchs de PL (1,03 pt/match) pourrait presque faire regretter Erik ten Hag. Pour rappel, le technicien néerlandais avait subi 27 défaites en 85 matchs de PL (1,72 pt/match).

