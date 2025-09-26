Menu Rechercher
Manchester United : Amad Diallo absent contre Brentford à cause d’un décès familial

Depuis quelques mois, Amad Diallo a pris un nouveau statut à Manchester United. Arrivé en 2021 après sa formation à l’Atalanta Bergame, le natif d’Abidjan s’est imposé la saison passée comme un incontournable du groupe de Ruben Amorim. Auteur de six apparitions cette saison, l’ailier polyvalent est très estimé par le coach portugais.

Pourtant, ce dernier ne pourra pas compter sur son joueur lors du déplacement sur la pelouse de Brentford ce samedi. En effet, comme l’expliquent de nombreux médias anglais, Amad est absent à cause d’un décès dans sa famille. «Nous soutenons Amad de tout notre cœur. Le prochain match n’est pas important. Le football n’est pas important dans ces moments-là», a expliqué Amorim en conférence de presse.

