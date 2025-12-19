Arsenal refuse de laisser tomber Viktor Gyokeres

Sale temps pour certains numéros 9. On pense par exemple à Gonçalo Ramos, 4e choix de Luis Enrique derrière des joueurs dont ce n’est pas le poste, ou à Viktor Gyokeres, qui peine à retrouver l’efficacité qui était la sienne avec le Sporting. La recrue phare du mercato estival d’Arsenal continue de susciter les interrogations outre-Manche. Est-il surcoté ou a-t-il simplement besoin d’un temps d’adaptation à un nouveau championnat et une nouvelle équipe ?

La suite après cette publicité

De retour depuis début décembre après 1 mois d’absence en raison d’une blessure, le Suédois de 27 ans n’a toujours pas marqué, et le problème semble se compliquer à chaque sortie. D’autant que chaque semaine qui passe rapproche Kai Havertz d’un retour dans le groupe et que Mikel Merino continue d’épater au poste d’attaquant lorsqu’il y est aligné. Pour autant, Mikel Arteta continue de défendre son joueur, recruté pour 65 M€ l’été dernier.

La suite après cette publicité

La sortie forte de Mikel Arteta

« Je pense que l’attention portée à lui est restée la même depuis sa signature. Tout le monde était ravi d’accueillir un numéro neuf au club. Nous l’avons fait. Nous avons recruté un joueur avec un incroyable palmarès de buteur, qui devait s’adapter au championnat. Il n’a pas eu de préparation d’avant-saison. Les premières semaines ont été difficiles car physiquement, il n’était pas au meilleur de sa forme. Et c’est un joueur qui a besoin de cette préparation, comme presque tous les joueurs de ce championnat, pour performer à ce niveau. Ensuite, il a enchaîné les bonnes performances. Je pense qu’il a connu une très bonne période avant de se blesser », a ainsi rappelé Arteta.

« Et maintenant, il est de retour. J’ai vu beaucoup de points positifs lors de ses deux derniers matchs. Nous devons continuer à peaufiner son jeu et mieux le comprendre dans certaines situations. Et il doit faire de même. Mais c’est le moment et nous le soutenons pleinement », a-t-il poursuivi. Une meilleure compréhension des deux côtés, cela rappelle aussi ce qu’a vécu Erling Haaland durant sa première saison du côté de Manchester City. Arsenal attend désormais le réveil de Gyokeres, alors qu’il a bien besoin d’un buteur providentiel pour s’éviter des matches tendus à l’image du dernier contre Wolverhampton. Le Suédois est donc très attendu pour débloquer la situation sur la pelouse d’Everton ce samedi.