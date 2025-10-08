L’étonnant parcours du Cap-Vert en route pour une qualification historique à la Coupe du monde 2026

En Afrique, les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde ont encore donné leur lot de surprises. Si le Sénégal, l’Algérie et l’Égypte confirment leur statut, une autre sélection attire tous les regards : le Cap-Vert. Les Tubaraoes Azuls ont créé la sensation le mois dernier en battant le Cameroun (1-0) à Praia. Sous les cris de 15 000 spectateurs en transe, le Stade National s’est transformé en un volcan en éruption, envahie après le coup de sifflet final. Pour la première fois de son histoire, le petit archipel de l’Atlantique se prend à rêver sérieusement du Mondial.

La suite après cette publicité

L’ascension du Cap-Vert ne date cependant pas d’hier. Elle débute en 2013, pour leur toute première participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Les Requins Bleus frappaient un grand coup en atteignant les quarts de finale en Afrique du Sud. Portés par la génération des Ryan Mendes (meilleur buteur de l’histoire de la sélection), Platini, Héldon ou encore Julio Tavares, et guidés par le sélectionneur Lucio Antunes, ils faisaient souffler un vent de fraîcheur sur le football africain. Pourtant, le Cap-Vert connaîtra une période plus compliquée marquée une forte instabilité sur son banc, entre 2014 et 2019, et ne participera qu’à une seule édition de la CAN, sur les trois qui ont suivi sa première historique. Mais depuis 2020 et l’arrivée de l’ex-international Pedro Bubista Brito à la tête de cette sélection, le Cap-Vert a repris sa progression sur la scène continentale.

De la continuité avec Bubista

Huitièmes de finaliste au Cameroun en 2021, les Requins Bleus ont terminé à la tête de leur groupe devant l’Égypte, le Ghana et le Mozambique lors de la CAN en Côte d’Ivoire, en 2024. Ils s’étaient ensuite imposés contre la Mauritanie avant d’échouer aux tirs aux buts contre l’Afrique du Sud en quart. Néanmoins, les Tubaraoes Azuls avaient réussi à se hisser parmi les huit meilleures nations du continent, dix ans après. Un exploit qui a installé la sélection dans une forme de continuité, même si son absence à la prochaine CAN 2025 au Maroc rappelle combien l’équilibre reste fragile.

La suite après cette publicité

Très cosmopolite, la sélection cap-verdienne réunit des joueurs venus des quatre coins du globe : de la MLS aux championnats du Golfe, en passant par l’Europe, du Portugal à la Finlande, de la Hongrie jusqu’à la Roumanie. Sous la direction de Bubista, cette mosaïque de talents a trouvé son équilibre. Le sélectionneur de 55 ans a su marier l’expérience des cadres à la fraîcheur d’une jeunesse formée notamment au Portugal, aux Pays-Bas, voire en France. Des profils comme Dailon Livramento (Casa Pia), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Sidny Cabral (Estrela da Amadora) ou même Logan Costa (Villarreal, actuellement blessé) incarnent cette génération ambitieuse. Avec six victoires en huit journées dans ces qualifications, les Requins Bleus se rapprochent un peu plus du rêve mondial. Prochaine étape décisive : un déplacement à Tripoli pour y défier la Libye, ce mercredi (15h).