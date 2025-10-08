AC Milan : Massimiliano Allegri et Adrien Rabiot s’en prennent à Rafael Leão !

Chaque année, c’est un peu la même rengaine avec Rafael Leão (26 ans). Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2028, l’international portugais (40 sélections, 5 buts) est régulièrement annoncé partant, mais il finit toujours par rester. Cet été, nous vous avons révélé que le Bayern Munich, qui était en quête d’un ailier, préparait une offre XXL pour le Rossonero. De son côté, Milan s’était préparé à ces assauts et avait fixé le prix de départ de son joueur à 85 M€. Au final, Rafael Leão a rempilé pour une sixième année en Italie. Cette saison, le Portugais n’a joué que trois matches, toutes compétitions confondues (1 but).

S’il a connu une blessure au mollet en août, le numéro 10 rossonero ne donne visiblement pas satisfaction après une saison 2024/2025 plus que correcte (12 buts et 13 passes décisives en 50 matches). Selon la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri a en effet sévèrement recadré le Lusitanien devant ses propres coéquipiers après le match nul concédé face à la Juventus (0-0). D’après le quotidien au papier rose, le nouveau coach rossonero n’a pas cité le nom de Leão, mais tous les autres joueurs auraient bien compris qui était visé. Rafael Leão a été attaqué par un Allegri qui avait été filmé en train de lâcher «ne m’énerve pas» à son joueur avant que ce dernier n’entre en jeu.

«À son âge, il n’y a plus de temps à perdre»

Ensuite, le technicien transalpin s’est agacé quand il a vu son numéro 10 raté une occasion à bout portant avant de gâcher un caviar de Luka Modric. Furieux, Allegri a donc fait comprendre à Leão que sa performance à Turin était indigne d’un joueur revendiquant un statut de titulaire dans son Milan. Le Portugais a d’ailleurs bien reçu le message lui annonçant que la doublette Gimenez-Nkunku lui passerait devant s’il ne réagit pas. Mis face à ses responsabilités, Rafael Leão a également été repris de volée par Adrien Rabiot, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Relai privilégié d’Allegri, le milieu de terrain français a clairement invité son coéquipier à se reprendre en main.

« Je sais que les gens parlent beaucoup de lui. C’est un joueur qui a un grand potentiel, mais à 26 ans, on n’est plus tout jeune. À son âge, il n’y a plus de temps à perdre, le temps passe vite. Ce serait dommage qu’il reste un joueur au potentiel inexploité. J’espère qu’il se rend compte qu’il a ce qu’il faut pour rivaliser avec les meilleurs. Il n’a peut-être pas la volonté ou la passion d’un joueur comme Modric, mais Leão doit se demander où il veut aller, s’il est satisfait de ce qu’il a accompli ou si son objectif est de devenir ce qu’il peut vraiment être. Pour nous, ce serait dommage qu’il n’exprime pas tout son potentiel et ne se concentre pas à 100 % sur son travail. Allegri sait comment tirer le meilleur de ses joueurs. J’espère qu’il aura également une influence positive sur lui. C’est peut-être la bonne opportunité pour Leão. » A bon entendeur…