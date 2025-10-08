Netflix veut s’offrir la Ligue des Champions !

Ces dernières années, la question des droits télévisés a été au centre des débats dans l’Hexagone. Après le fiasco Mediapro, Amazon puis DAZN, qui a inquiété tout le monde la saison passée, ont pris le relai. Cet été, Ligue 1+ est finalement devenu le diffuseur officiel du championnat de France, même si une affiche est toujours diffusée sur beIN Sports chaque journée. Mais il n’y a pas qu’en France que les droits tv font beaucoup parler. Ces derniers temps, c’est l’identité du prochain diffuseur des principales compétitions européennes qui fait parler.

Récemment, Bloomberg et L’Equipe ont révélé que l’UEFA souhaitait attirer de très gros poissons, à l’image de Netflix, Amazon, YouTube ou encore Apple TV. Des plateformes surpuissantes qui auront par exemple la possibilité de faire des propositions globales pour s’offrir les droits de la C1, de la C3 et de la C4 en Europe. En effet, l’UEFA a décidé de modifier la façon de vendre les droits TV. Ce ne sera plus uniquement des ventes par pays. Une option qui a visiblement séduit Netflix.

Netflix compte se lancer pour la Ligue des Champions

Ce mercredi, le Times révèle que l’entreprise fondée en 1997 s’apprête à formuler une offre pour s’offrir les droits télévisés de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa ainsi que de la Ligue Europa Conférence. Le média anglais explique que c’est la première fois que Netflix aura un pied dans le football masculin. Mais la plateforme a déjà diffusé des matches de NFL à Noël ou encore le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul. Ce qui a été un énorme carton d’audience puisqu’il y a eu un pic à 65 millions de streams. Le jeu en vaut donc la chandelle pour Netflix, qui a déjà acheté les droits américains des Coupes du monde féminine 2027 et 2031.

De plus, plusieurs sources ont assuré au média anglais «qu’on s’attend à une augmentation d’au moins 10 % de la valeur annuelle des revenus de l’UEFA provenant des compétitions de clubs, passant de 4,4 milliards d’euros actuellement à 5 milliards d’euros, et peut-être même plus.» Tout cela serait une bonne nouvelle pour Netflix, qui pourra s’en mettre plein les poches avec un nouveau marché, et pour les clubs qualifiés en Europe, qui gagneront plus d’argent grâce aux droits tv. Et pour les clubs non-qualifiés, le revenu de solidarité qui leur est versé serait lui aussi plus conséquent. Mais cette percée de Netflix ou d’autres plateformes surpuissantes serait un coup dur pour les diffuseurs actuels, comme Canal+ en France.