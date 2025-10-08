LdC (F) : le PSG se fait atomiser par Wolfsbourg

Après l’entrée en matière réussie de l’OL, mardi, face à Arsenal (2-1), et le nul frustrant du PFC contre Louvain (2-2), c’était au tour des joueuses du Paris Saint-Germain de lancer leur campagne européenne cette saison, sur la pelouse de Wolfsbourg, à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions féminine. Malgré une bonne entame de match de la part des Parisiennes, les Allemandes ont su rapidement prendre le dessus pour s’offrir plusieurs occasions (7e, 14e, 18e). La première de ces situations a d’ailleurs conduit à l’ouverture du score de l’équipe domicile, un CSC de Jackie Groenen à la suite d’un corner tiré par Janou Levels et d’un cafouillage dans la surface. Un danger sur coup de pied de coin qui aura perduré pendant toute la rencontre.

La suite après cette publicité

Impuissant face aux vagues allemandes, le PSG aurait tout de même pu égaliser à la 32e, mais la frappe de Merveille Kanjinga dans les six mètres est passée au-dessus du cadre. C’est finalement Wolfsbourg qui a fait le break avant la pause. À la suite d’une perte de balle de la défense parisienne, Svenja Huth sert en retrait Ella Peddemors qui conclut parfaitement d’un plat du pied (42e). Trop peu efficaces en seconde période, à l’image d’un deuxième loupé de Kanjinga (72e), les joueuses de Paulo César Parente se sont faits crucifier en fin de match, d’abord par Alexandra Popp (90e), auteure d’un doublé, puis par Janine Minge sur penalty (95e+5) pour le 4 à 0. Score final.