Kylian Mbappé fait disjoncter le Real Madrid et l’Espagne

Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid et l’Espagne. Mercredi soir, la presse espagnole a multiplié les articles concernant le cas KM10. Touché à la cheville avec les Merengues, le Français s’est bien rendu à Clairefontaine pour faire constater sa blessure comme le veut le protocole mis en place par le staff des Bleus. DD et ses équipes ont estimé que l’attaquant de 26 ans pouvait rester avec eux. Mais il a suivi un traitement particulier. Ménagé les premiers jours, il n’a pas pris part aux séances. Mercredi, il a couru aux côtés d’Ibrahima Konaté avant de rejoindre ses coéquipiers une trentaine de minutes. Il a ensuite rejoint les vestiaires. Des signes plutôt négatifs à deux jours de la rencontre face à l’Azerbaïdjan comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.

Les médias ibériques assuraient que le crack de Bondy serait préservé pour ce match et qu’il pourrait jouer le prochain. En France, la presse était plutôt optimiste. Et elle a eu raison de l’être. Hier, Mbappé s’est présenté en conférence de presse et a tenu à rassurer tout le monde. « On en parle plus en France par rapport au dernier rassemblement. C’est toujours le problème, ce sont les clubs qui payent, ils ne veulent pas risquer de perdre un joueur mais nous les joueurs on veut venir. Le club n’a jamais été un frein, toujours très compréhensif. Je veux jouer, le coach veut que je joue, je pense qu’il n’y aura pas de problème. Je me sens bien, on discute avec le coach. Je vais m’entraîner aujourd’hui (hier), c’est le dernier essai mais je n’ai pas d’inquiétude particulière.»

Mbappé «défie» un Real Madrid catastrophé

Didier Deschamps en a remis une couche quelques minutes après. «C’est plus sa sensibilité par rapport à sa cheville, il a suivi le programme prévu. Il doit s’entraîner ce soir. Si tout se passe bien, il sera concerné demain (vendredi).» Le débat était donc clos. Mais en Espagne, cette annonce fait beaucoup parler ces dernières heures, notamment dans les colonnes de AS. «Le Real Madrid croisera les doigts en se mettant devant la télé ce soir pour voir ce qui se passera au Parc des Princes à Paris. La possibilité que Mbappé soit titulaire est réelle, malgré le fait qu’il soit parti pour cette trêve après s’être retiré du match contre Villarreal avec une entorse à la cheville et que sur les quatre séances avec la France, il n’en a effectué qu’une, hier. Il est logique que Madrid soit nerveux à l’idée que les ennuis de Mbappé se transforment en quelque chose de plus grave: il compte 14 buts en dix matches et a été l’auteur de 54% des buts marqués.»

AS poursuit : «Kylian n’est pas qu’un autre et le Clasico contre Barcelone approche à grands pas, le dimanche 26 octobre. Mais tout indique que le Parisien jouera ce soir, comme il l’a lui-même précisé hier. Le simple fait qu’il soit sorti pour comparaître devant les médias est déjà un indicateur qu’il ne veut pas d’un rôle secondaire pour cette pause. À Madrid, ils supposent qu’il est allé au rassemblement pour jouer, sinon il aurait négocié avec la Fédération française pour être libéré. Ce sont deux duels, contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, qui ne sont pas des matches où la France joue sa vie ou sa mort, mais dans lesquels Kylian a des choses en jeu. Pendant ce temps, à Madrid, ils prient tout ce qu’ils peuvent pour que la cheville de Kylian n’en dise pas plus…» Son cas préoccupe donc toujours autant les Merengues, qui n’ont pas leur mot à dire. Kylian Mbappé défie le Real Madrid, titre d’ailleurs Mundo Deportivo ce vendredi matin.

La presse espagnole ne comprend pas du tout son choix

La publication catalane a ensuite développé : «malgré les craintes des Merengues au sujet de sa cheville, le Français a clairement indiqué qu’il souhaitait jouer avec l’équipe de France lors du match d’aujourd’hui contre l’Azerbaïdjan (…) Mbappé est en France avec son équipe nationale et au Real Madrid, ils sont très conscients de sa condition physique. Plus précisément, la cheville droite, sur laquelle il a subi une entorse contre Villarreal. Avec cette blessure, Mbappé est parti pour le camp d’entraînement français et lui a donné envie de rester, même si le Real Madrid n’aurait pas froncé les sourcils en cas de retour à Valdebebas. Mbappé s’est à peine entraîné ces jours-ci avec ses coéquipiers et il semblait que lors du match d’aujourd’hui contre l’Azerbaïdjan, il n’allait pas avoir de minutes. Cependant, Mbappe a précisé que s’il est avec l’équipe nationale, c’est pour jouer.» Un choix très risqué mais assumé par le Français.

De son côté, Sport estime que «Mbappé prévient Madrid». Le média espagnol a ensuite écrit : «Mbappé ne veut pas manquer les deux prochains matches de l’équipe de France. Devant les micros, il a minimisé l’importance du sujet (…) Mbappé est très important pour l’équipe nationale et pour le Real Madrid. Après une première année difficile, le Français a réussi à renverser la situation (…) A Madrid, on craint qu’il se blesse à nouveau quelques semaines avant le Clasico.» Ce qui a d’ailleurs été au centre des débats dans l’émission El Chiringuito. L’un des journalistes présent en plateau, qui estime qu’il joue avec le feu, a lâché : «l’équipe nationale ne le paie pas, c’est le club qui le fait.» Un autre a ajouté : «si j’étais à la place de Mbappé… je ne jouerais pas.» Il a été défendu par une journaliste de l’émission. « Nous sommes très injustes envers lui, ce n’est pas une personne imprudente.» Ce qui est sûr, c’est que KM10 et DD sont attendus au tournant en Espagne, où le cas Mbappé fait vriller pas mal de monde.