OM : le quatrième but d’Igor Paixao en Ligue des Champions cette saison

Déjà 4 buts cette saison en Ligue des Champions pour Igor Paixao. Un bilan plus qu’honorable quand on sait que l’OM n’est pas programmé pour jouer les premiers rôles dans la compétition. Après son doublé contre l’Ajax Amsterdam (4-0), l’une de ses victimes favorites depuis son passage au Feyenoord, puis son but face au Sporting, c’est contre l’Union Saint-Gilloise que le Brésilien a frappé ce mardi.

Alors que son équipe était menée dès la 6e minute de jeu, l’ailier de 25 ans a surgi pour remettre les deux équipes à égalité. Il était à l’élaboration avec ce relais dans la surface entre O’Riley, Vermeeren et Greenwood, puis à la conclusion après le mauvais renvoi du portier adverse sur une frappe d’Aubameyang (1-1). Comme depuis le début de saison en C1, c’est peut-être en la personne d’Igor Paixao que l’OM trouvera son salut ce soir.