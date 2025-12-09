Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

OM : le magnifique but en solitaire de Mason Greenwood contre l’USG

Par Jordan Pardon
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

Mason Greenwood attendait ce but qui compte en Ligue des Champions. Depuis son but inscrit lors de la large victoire face à l’Ajax Amsterdam cette saison (4-0), l’Anglais était resté muet sur chacune de ses sorties en Europe… jusqu’à ce soir.

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
L'OM PREND LES DEVANTS FACE À L'UNION SAINT-GILLOISE ! ⚡️

Les Marseillais ont retourné la situation avant la pause, et c'est à vivre sur CANAL+FOOT 🤩

#USGOM | #UCL
Voir sur X

Impliqué sur le premier but marseillais de Paixao avec cette talonnade astucieuse (1-1), il enfilait ensuite le costume de buteur en se construisant son action, presque sans assistance. Il était trouvé à la ligne médiane, se jouait de deux défenseurs belges pour aller gagner une vingtaine de mètres et décaler Aubameyang, lequel lui remettait en retrait. L’Anglais frottait la lampe : un crochet et une frappe du droit pour donner l’avantage à son équipe face à l’USG. Marseille mène 2-1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier