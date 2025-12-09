OM : le magnifique but en solitaire de Mason Greenwood contre l’USG

Mason Greenwood attendait ce but qui compte en Ligue des Champions. Depuis son but inscrit lors de la large victoire face à l’Ajax Amsterdam cette saison (4-0), l’Anglais était resté muet sur chacune de ses sorties en Europe… jusqu’à ce soir.

La suite après cette publicité

Impliqué sur le premier but marseillais de Paixao avec cette talonnade astucieuse (1-1), il enfilait ensuite le costume de buteur en se construisant son action, presque sans assistance. Il était trouvé à la ligne médiane, se jouait de deux défenseurs belges pour aller gagner une vingtaine de mètres et décaler Aubameyang, lequel lui remettait en retrait. L’Anglais frottait la lampe : un crochet et une frappe du droit pour donner l’avantage à son équipe face à l’USG. Marseille mène 2-1.