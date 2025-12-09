OM : le magnifique but en solitaire de Mason Greenwood contre l’USG
Mason Greenwood attendait ce but qui compte en Ligue des Champions. Depuis son but inscrit lors de la large victoire face à l’Ajax Amsterdam cette saison (4-0), l’Anglais était resté muet sur chacune de ses sorties en Europe… jusqu’à ce soir.
Les Marseillais ont retourné la situation avant la pause, et c'est à vivre sur CANAL+FOOT 🤩
#USGOM | #UCL
Impliqué sur le premier but marseillais de Paixao avec cette talonnade astucieuse (1-1), il enfilait ensuite le costume de buteur en se construisant son action, presque sans assistance. Il était trouvé à la ligne médiane, se jouait de deux défenseurs belges pour aller gagner une vingtaine de mètres et décaler Aubameyang, lequel lui remettait en retrait. L’Anglais frottait la lampe : un crochet et une frappe du droit pour donner l’avantage à son équipe face à l’USG. Marseille mène 2-1.
