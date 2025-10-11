CdM U20 : la Colombie renverse l’Espagne grâce à un triplé de Ney

On connait désormais le premier demi-finaliste de ce Mondial U20. Et c’est une surprise puisque l’une des nations en lice pour soulever la Coupe du monde des moins de 20 ans vient d’être éliminée. En effet, l’Espagne est tombée sur le fil contre la Colombie, qui était bien entrée dans ce quart de finale en ouvrant le score grâce à Ney (1-0, 39e). Mais la Roja s’est ensuite relevée en seconde période avec l’égalisation de Belaid, le jeune attaquant de l’Atlético de Madrid (1-1, 57e).

Et quelques instants plus tard, Virgili donnait même l’avantage à l’Espagne, qui avait désormais fait le plus dur (2-1, 60e). Mais le héros de la soirée était Neiser Villarreal, qui a égalisé dans la foulée pour redonner espoir à la Colombie (2-2, 68e), avant de s’offrir le triplé et d’envoyer son pays en demi-finale, pour affronter le vainqueur de Mexique-Argentine. Toujours en lice, les Bleuets affronteront la Norvège lundi pour rejoindre la Colombie dans le dernier carré.