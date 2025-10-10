Nasser Al-Khelaïfi veut enterrer la hache de guerre avec Florentino Pérez

Ce n’est un secret pour personne, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Florentino Pérez, président du grand Real Madrid, ne sont pas de grands amis. Cela pour plusieurs raisons : d’abord à cause de la signature de longue date de Mbappé au Real Madrid, qui s’est finalement engagée gratuitement à Madrid après avoir été acheté pour 180 millions d’euros, mais encore à cause de l’idée folle de la Super League que Florentino Pérez défendait. Cependant, fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi semble prêt à enterrer la hache de guerre et a tendu la main au club madrilène lors d’un évènement sur lequel les deux hommes étaient présents selon El Desmarque.

« Nous sommes une famille. Nous voulons que tout le monde revienne, c’est vrai. Le Real Madrid aussi, nous voulons que tout le monde revienne. C’est leur famille et leur maison, c’est la maison de tous », a-t-il expliqué. Le président parisien a ainsi déclaré : « nous n’avons donc pas besoin d’une autre compétition aujourd’hui, nous avons la meilleure compétition de clubs, avec des formats encore meilleurs. C’est ce que nous voulons, et c’est ce que Barcelone a toujours voulu. Nous verrons bien ce qui se passera ensuite. » Nasser Al-Khelaïfi a également profité de l’occasion pour évoquer le tournoi que Florentino Perez souhaite promouvoir : « la Super League était morte avant même d’avoir commencé. » Voilà qui est clair.