EdF : les confidences de Maghnes Akliouche sur sa montée en puissance

Il a été l’une des seules satisfactions de la soirée en Islande. Nouveau venu en Equipe de France, Maghnes Akliouche a confirmé que son deuxième rassemblement en Bleu est beaucoup plus performant et a été intéressant sur son entrée ce lundi soir. Auteur d’une belle passe décisive pour Jean-Philippe Mateta, le meneur de jeu de l’AS Monaco a exprimé sa volonté de continuer sur cette lancée avec l’équipe de France :

«Un peu déçu de ne pas repartir avec la victoire. Je suis content de mon entrée, je voulais faire des différences. Quand le coach me permet de m’exprimer, j’essaye de le faire. Je me suis bien échauffé, je suis bien rentré dans ma rencontre. On savait que le deuxième but pouvait arriver vite. Sur ce deuxième rassemblement, je me sens mieux, je connais mieux le groupe. Ca se ressent sur le terrain. C’est un rêve d’avoir été appelé. Je suis content d’avoir été décisif, je veux me sentir de mieux en mieux. Et si je peux continuer de me montrer, ça serait avec plaisir.»