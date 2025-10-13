Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Portugal : la prise de position forte de Roberto Martinez sur Vitinha

Par Alexandre Gonçalves
1 min.
Vitinha avec le Portugal @Maxppp
Portugal Hongrie

Pour Roberto Martínez, il n’y a pas débat : Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde. À la veille du match contre la Hongrie, le sélectionneur du Portugal a réagi aux propos de Luis de la Fuente, son homologue espagnol, qui avait récemment désigné Pedri comme le meilleur à ce poste. Une affirmation que le technicien de la Seleção n’a pas hésité à contester, affichant clairement sa préférence pour le joueur du Paris Saint-Germain : «Ce que Luis De La Fuente dit de ses joueurs est juste. Il travaille avec eux et les connaît mieux. Pour moi, Vitinha est le meilleur milieu de terrain du monde», a déclaré le sélectionneur du Portugal en conférence de presse avant de tarir d’éloges son coéquipier João Neves, en mettant en avant les statistiques.

« João Neves aussi, avec un profil différent, fait partie des meilleurs. En Ligue des champions, le meilleur milieu a été Vitinha, d’un point de vue statistique. Au vu de la saison qu’il a réalisée dans la meilleure ligue de clubs. Il faut accepter les opinions, bien sûr, mais sans aucun doute, Vitinha a été le meilleur », a-t-il conclu. Reste désormais à Vitinha de confirmer ce statut sur le terrain, dès mardi soir face à la Hongrie, pour continuer à justifier la confiance sans faille de son sélectionneur.

