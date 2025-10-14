Bonne nouvelle pour le Sporting CP avant le match face à l’OM

Le 22 octobre prochain, le Sporting Portugal accueille l’Olympique de Marseille pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont à égalité de point au classement et les Portugais espèrent rebondir après la défaite à Naples (1-2).

Et pour cette rencontre, la presse lusitanienne nous apprend que les Leões pourront compter sur le retour d’un de ses cadres. Blessé avec la sélection portugaise durant la trêve, le défenseur central Gonçalo Inacio devrait manquer le match de Coupe du Portugal ce week-end contre Paços Ferreira, mais il est attendu pour le choc face aux Phocéens.