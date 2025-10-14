Menu Rechercher
Commenter 23
Ligue des Champions

Bonne nouvelle pour le Sporting CP avant le match face à l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gonçalo Inácio @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Sporting Marseille Voir sur CANAL+

Le 22 octobre prochain, le Sporting Portugal accueille l’Olympique de Marseille pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Les deux équipes sont à égalité de point au classement et les Portugais espèrent rebondir après la défaite à Naples (1-2).

La suite après cette publicité

Et pour cette rencontre, la presse lusitanienne nous apprend que les Leões pourront compter sur le retour d’un de ses cadres. Blessé avec la sélection portugaise durant la trêve, le défenseur central Gonçalo Inacio devrait manquer le match de Coupe du Portugal ce week-end contre Paços Ferreira, mais il est attendu pour le choc face aux Phocéens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (23)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Sporting
Marseille
Gonçalo Inácio

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Sporting Logo Sporting Clube de Portugal
Marseille Logo Marseille
Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier