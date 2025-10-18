Liga
Kylian Mbappé dévoile les langues qu’il maîtrise
Kylian Mbappé a déjà impressionné plus d’une fois par sa maîtrise de l’anglais et de l’espagnol. Dans une courte interview accordée à Brut, l’attaquant français du Real Madrid a révélé combien de langues il parlait réellement.
@brutofficiel Combien de langues Kylian Mbappé parle-t-il ? #mbappe #madrid #realmadrid #kylianmbappé #kylianmbappe ♬ son original - Brut.
« Combien de langues je parle ? J’en maîtrise trois : anglais, espagnol et français. J’ai des petites notions d’italien et de portugais mais c’est léger. Je ne me considère pas comme quelqu’un qui maîtrise la langue », a-t-il assuré. KM10 avait déjà surpris des journalistes portugais en glissant quelques mots dans leur langue lors d’une conférence de presse.
