Kylian Mbappé dévoile les langues qu’il maîtrise

Kylian Mbappé a déjà impressionné plus d’une fois par sa maîtrise de l’anglais et de l’espagnol. Dans une courte interview accordée à Brut, l’attaquant français du Real Madrid a révélé combien de langues il parlait réellement.

« Combien de langues je parle ? J’en maîtrise trois : anglais󠁧󠁢, espagnol et français. J’ai des petites notions d’italien et de portugais mais c’est léger. Je ne me considère pas comme quelqu’un qui maîtrise la langue », a-t-il assuré. KM10 avait déjà surpris des journalistes portugais en glissant quelques mots dans leur langue lors d’une conférence de presse.