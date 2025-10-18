Botafogo conteste la décision de la FIFA sur le paiement du transfert d’Almada

Le Botafogo a fait appel auprès de le Tribunal Arbitrale du Sport (TAS) après une décision de la FIFA l’obligeant à payer l’intégralité des 18 millions d’euros (environ 113 millions de réais brésiliens) au club américain Atlanta United pour le transfert de Thiago Almada. Selon, Globoesporte, les Américains avaient saisi la FIFA en novembre 2024, reprochant au club brésilien de ne pas avoir versé les deux premières échéances du transfert, prévues en juillet et septembre de la même année. En février dernier, Botafogo avait déjà tenté de contester cette décision, demandant à ne régler que 5 millions de dollars correspondant aux deux premières tranches impayées. Une audience a eu lieu mercredi dernier en ligne devant le TAS, où le club a défendu son recours, mais aucune date n’a encore été fixée pour le verdict final.

La suite après cette publicité

Du côté de Botafogo, le club estime avoir respecté l’accord initial conclu en juin 2024, selon lequel les 21 millions de dollars pour Thiago Almada devaient être réglés en plusieurs versements sur quatre ans. Toutefois, Atlanta United a présenté à la FIFA un document stipulant que le paiement total devait être effectué avant le 30 juin 2026, ce qui a conduit à un litige. Un autre point de tension concerne les 10 % du transfert auxquels Almada avait droit, comme le prévoit la réglementation de la MLS. Atlanta a exigé que le joueur y renonce mais ce dernier a refusé. Pour conclure la transaction, la société Eagle a alors accepté de racheter ce montant au joueur, en espérant ensuite récupérer cette somme auprès de la MLS. Botafogo affirme aujourd’hui que cette créance est toujours en cours de règlement et utilise cet argument dans sa défense, en soulignant qu’il poursuit Atlanta et la MLS en justice aux États-Unis pendant que le club américain demande le paiement intégral à la FIFA.