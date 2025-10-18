Real Madrid : Kylian Mbappé explique les raisons de son niveau en espagnol

Arrivé au Real Madrid en provenance du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé avait tout de suite impressionné par son niveau d’espagnol, qu’il semblait déjà parler couramment. Le numéro 10 des Merengues a expliqué comment et pourquoi il avait appris la langue aussi rapidement, évoquant un geste de respect envers le pays et sa culture.

« Ça ressemble un peu au français. Ce sont deux langues latines. Mais j’ai appris rapidement. Je suis arrivé à Madrid, je parlais déjà un peu, et le fait de vivre ici tous les jours m’a permis de parler couramment, et j’en suis content. Je pense que c’est une marque de respect, quand tu arrives quelque part, de parler la langue du pays. Je pense que quand on est en France, on est bien content que les gens apprennent le français. Ils ont leur langue, ils ont leurs règles, leurs coutumes, on essaye de s’adapter. Je suis en Espagne, je m’adapte à la culture espagnole », a-t-il expliqué au micro du média Brut. Certains y verront un petit tacle adressé à Neymar à qui on reprochait de n’avoir jamais appris un mot de français pendant son passage au PSG…