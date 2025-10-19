Un ancien joueur du Real Madrid pense que Kylian Mbappé est l’actuel meilleur joueur du monde

Jorge Valdano, ancien joueur du Real Madrid, n’a pas hésité à placer Kylian Mbappé au sommet du football. « Actuellement, c’est le meilleur joueur du monde et le plus complet parce qu’il est en pleine maturité », a déclaré Valdano dans le programme Universo Valdano, saluant la régularité et l’influence de l’attaquant français cette saison.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé,qui a inscrit 14 buts lors des 10 premiers matches de la saison avec le Real Madrid, continue de battre des records historiques au club. L’ancien joueur merengue estime que son talent, sa maturité et son ambition font de lui un joueur incontournable et un leader naturel sur le terrain. De son côté, Mbappé avait déclaré en conférence de presse : « le plus important, c’est de bien jouer toute l’année et surtout de bien la finir »